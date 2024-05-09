احمد العوضي يرد على انباء عودته لياسمين عبد العزيز

وقال أحمد العوضي في بيان صحفي: "كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عيشتها، أنا قولت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه".كما أضاف: "كلامنا واعترافنا بحبنا حتى بعد الانفصال.. معناه إن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب، ولكنه معناه انتهاء النصيب، لكن رجوعنا هو أمر خاص جدا جدا جدا بيننا، فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر".وأردف العوضي: "ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق ارادته في ذلك، وإن تعذر الرجوع فهي إرداته أيضا، وإجابه للسؤال: (كل واحد منكم بيحب تاني مبترجعوش ليه؟)، فاجابتي هي السؤال نفسه (لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا) ولكن كما قلت فهي أمور خاصه جدا جدا".وتابع أحمد العوضي محدثا جمهوره قائلا: "عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة، وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدر كل مشاعر إخواتي اللي حبوا حبنا لبعض، لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب، ولو إحنا قدمنالكم نموذج طيب في الحب فاحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في اخلاق النهايات".وختم قائلاً "وشكرا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وإن دل فهو يدل علي طيب اصلكم وكرم اخلاقكم، وربنا يعمل اللي فيه الخير، وأخيرا كانت وتظل ياسمين هي الحب الوحيد والصادق في حياتي".وكان صديق مقرب من أحمد العوضي كشفت أنه من المحتمل أن يكون قرار العودة قريباً للغاية، وسوف يعلنان عنه في وقت واحد، خاصة أنه بعد تدخل الكثير من المقربين، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل عودتهما بعد تصريحات ياسمين.بينما كشفت صديقة مقربة من ياسمين أن السبب الرئيسي للانفصال هو فكرة الإنجابيذكر أن الثنائي أعلنا انفصالهما رسميا في كانون الثاني الماضي وسط حالة واسعة من الجدل، من دون أن يكشفا الأسباب.وفي بداية نيسان الجاري، ألغى الفنانان المصريان متابعتهما لبعض عبر حسابيهما في تطبيق "إنستغرام"، في خطوة لافتة بعد مرور حوالي 3 أشهر على طلاقهما.