السومرية تحصد جائزة جديدة.. "الله بالخير" أفضل برنامج إنساني في مهرجان "الهلال الذهبي"

حصلت قناة السومرية الفضائية، جائزة جديدة ضمن مهرجان الهلال الذهبي بدورته السادسة.

حصد برنامج الله بالخير"جائزة افضل برنامج انساني" في موسم رمضان 2024 في مهرجان "الهلال الذهبي" المقام في بغداد حيث انطلق المهرجان بدورته السادسة بحضور كبار الفنانين وأبطال الأعمال الرمضانية لموسم 2024، واطلق على الدورة اسم الفنان العراقي جواد الشكرجي.

ونافس برنامج "الله بالخير" مع أربعة برامج أخرى من قنوات: mbc، الشرقية، الفرات وutv، وتمكّن من جمع أكبر عدد أصوات من العراقيين كأفضل برنامج قدّم معنى الإنسانية الحقيقية وأكّد على الغيرة العراقية.

واستلمت الجائزة الإعلامية في قناة السومرية وملكة جمال العراق بلسم حسين التي قالت: "شكرا لحيدر نعيم وللنقابة لإختيار هذا البرنامج، برنامج جمانة من البرامج الجميلة والهادفة ولنحتاجها تكون حقيقية والقريبة من الشارع"، وأضافت: "اليوم يوجد في الشوارع أطفال ما حد يعلم عنهم.. أتمنى من كل مشاهير العراق الإنتباه لهذه النقطة".

جمانة محمد تشكر الجمهور

ونشرت مقدمة الرنامج جمانة محمد صورة عبر حسابها على انستقرام تشكر فيها منظمين مهرجان "الهلال الذهبي"، وكتبت: "شكرا للأستاذ حيدر النعيمي على هذا التكريم الشكر للجمهور... الف مبروك لقناة السومرية ولكادر برنامجي "الله بالخير" وزميلي المخرج حسين عاصي"، ووعدت جمانة الجمهور: "الموسم الثالث لبرنامج الله بالخير أقوى بإذن الله... إنتظرونا".

أبرز النجوم المكرمين في مهرجان الهلال الذهبي

وكان من أبرز المكرمين بجائزة "الهلال الذهبي" في المهرجان، الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن عن دورها في مسلسل "ع أمل" الذي عرض ضمن موسم رمضان 2024، والممثل المصري أحمد زاهر عن دوره في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" وقال أحمد إنّه يزور العراق للمرة الأولى ويأمل التقدم والإزدهار لبلاد الرافدين، وقدّم شكره وتقديره للقائمين على المهرجان.