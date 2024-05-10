وفاة الأديب العراقي باسم عبد الحميد حمودي.. تعرف على سيرته

السومرية نيوز – فن ثقافة



نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، اليوم الجمعة 10 مايو/أيار 2024، الناقد والباحث القدير باسم عبد الحميد حمودي، فيما تسلط السومرية نيوز، الضوء على سيرته الذاتية.



الاتحاد ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، "ينعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق الناقد والباحث القدير باسم عبد الحميد حمودي، الذي فارق الحياة عن سبعة وثمانين عاماً من الإبداع، فجر اليوم الجمعة 10 أيّار 2024في بغداد، بعد مسيرة حافلة بالعلم والثقافة والمنجزات، والبحث في مجال الفلكلور والتراث".

الأديب والكاتب العراقي باسم عبد الحميد حمودي النعيمي، واحد من رواد الحركة الأدبية والصحفية العراقية، من مواليد 1937 في بغداد، حاصل على شهادة قسم التاريخ في كلية التربية عام 1960.نشر أول مقالة عام 1954، وهو أحد أهم أركان النقدية العراقية التي انبثقت في القرن الماضي، فضلا عن كونه باحثا ومختصا بالتراث والفولكلور.حمودي ألّف الكثير من الكتب، وخاصة في الأدب الشعبي الذي اختص به، منها "السيرة الشعبية والذات العربية" و"القضاء العرفي عند العرب: معجم المصطلحات" و"الناقد وقصة الحرب: دراسة تحليلية" وكذلك "عادات وتقاليد الحياة الشعبية العراقية" و"محمود العبطة فولكلوري عراقي يرحل" و"أنا عاطل وقصص أخرى" و"الوجه الثالث للمرأة".أصدر الكاتب كذلك "الوجه الثالث للمرآة" و"تغريبة الخفاجي عامر العراقي" و"ديوان الأقلام" و"رحلة مع القصة العراقية" فضلا عن كتب "شارع الرشيد" و"في دراما قصيدة الحرب: تنويع نقدي على قصيدة الفاو" و"في تفاصيل الحدث: الهامش في التاريخ العراقي"، إضافة إلى "سحر الحقيقة: شخصيات وكتب ودراسات في التراث الشعبي" و"حالة نصف الدائرة" و"ميريل ستريب".نشر الكثير من الدراسات التراثية في مجلة التراث الشعبي والعديد من المجلات العربية المتخصصة.