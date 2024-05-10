وقالت كمال في منشور لها على صفحتها في انستغرام، "اصدقائي الفنانين اعلن استقالتي من منصبي كنائب نقيب الفنانين وعضو المجلس المركزي".وأضافت: "شكراً لمن دعمني واتمنى أن اكون قد كنت خير عون لكم في السنوات الماضية".ولم تبين الفنانة آسيا كما سبب هذه الاستقالة.