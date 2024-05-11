لأول مرة.. "أم كلثوم " تغني عن طريق تقنية الهولوغرام في مهرجان موازين

وحسب ما نشرته صفحة إنستغرام الخاصة بالمهرجان، الذي سوف يقام في الفترة ما بين 21 إلى 29 يونيو/حزيران 2024 بمدينة الرباط عاصمة المغرب، فإن حفل أم كلثوم في موازين سيكون في منصة مسرح محمد الخامس، الذي يتم فيه تقديم عروض فنية ذات طابع طربي، وهو الذي يختلف عن بقية المنصات، التي يكون فيها الطابع الاستعراضي في الهواء الطلق هو الأبرز عند تقديم الحفلات الغنائية.وحسب نفس الصفحة، تم نشر الإعلان الرسمي للحفل، وكتب عليه تعليق يقول: "استعدوا لسهرة مميزة مع تكنولوجيا الهولوغرام الساحرة لإحياء الحفل الكبير لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم يوم 23 يونيو/حزيران على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس؛ لأن الفن يتجدد بأسماء الأساطير".وقد جاءت هذه الخطوة، التي اعتمدتها الكثير من المهرجانات العالمية، إعادة إحياء التراث الثقافي العربي بطريقة جديدة ومبتكرة، من خلال الجمع بين الأصالة والتطور التكنولوجي في عرض فني واحد.إذ نال هذا الخبر تفاعلاً إيجابياً من طرف جمهور المهرجان، الذي كان قد توقف لمدة 3 سنوات، وخاصة من طرف الشباب، الذين أشاروا إلى رغبتهم عيش تجربة الاستماع إلى لأم كلثوم في موازين، وكأنها حاضرة فعلاً على خشبة المسرح.تقنية الهولوغرام عبارة عن تقنية من تقنيات مجال التصوير الثلاثي الأبعاد المتطور، حيث تمكّن المشاهد من تجربة الصور بطريقة واقعية وكأنها حقيقة.تعتبر هذه التقنية جزءاً أساسياً من مستقبل الاتصالات والترفيه، وقد أثارت اهتمام الجماهير والمحترفين، على حد سواء.إذ تعود أصول تقنية الهولوغرام إلى عام 1947، حيث ابتكر الفيزيائي الهنغاري دينيس غابور والعالم البريطاني هنريك كوهاري قاعدة الهولوغرام الرياضية.ومنذ ذلك الحين، شهدت التقنية تطورات هائلة تمتد عبر عقود، حتى وصلت إلى ما نعرفه اليوم، الذي سوف يشهده الجمهور في حفل أم كلثوم في موازين.تقوم هذه التقنية على مبدأ تسجيل الموجات الضوئية التفاعلية، والتي تنتج صوراً ثلاثية الأبعاد تعكس الأجسام بشكل واقعي لدرجة عالية.تتضمن العملية مجموعة معقدة من الخطوات تبدأ بتسجيل الضوء المنعكس من الجسم المراد تصويره على لوح حساس، ومن ثم توليد تداخل الأمواج الضوئية على اللوح لإنشاء الصورة ثلاثية الأبعاد.إذ تُعتبر الهندسة الضوئية والاستخدام الدقيق للأشعة الضوئية جزءاً حاسماً من عملية تصوير الهولوغرام، حيث تتطلب الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد بدقة عالية في تسجيل وتجسيم الأشكال.ومن أجل القيام بهذه التقنية على أرض الواقع، يجب التوفر على مجموعة من المعدات، وهي جهاز تسجيل الهولوغرام المكون من الليزر، والمرشحات، والمرايا، والألواح الحساسة، والكاميرات الخاصة بالتصوير ثلاثي الأبعاد.ثم شاشات العرض الهولوغرامية التي تستخدم لعرض الصور الثلاثية الأبعاد بشكل واقعي، وتتوفر بعدة أحجام وتقنيات مختلفة، بما في ذلك شاشات الهولوغرام المجسمة والشاشات المستندة إلى الليزر.ثم برمجيات الهولوغرام والتي تعتبر جزءاً أساسياً لإنشاء وتحرير وتشغيل الهولوغرام، التي تتيح للمستخدمين تعديل الصور وإضافة التأثيرات بشكل دقيق.إضافة إلى كوكب الشرق أم كلثوم، سيكون هناك باقة من الفنانين العرب، الذين سوف يقدمون عروضهم في منصة مسرح محمد الخامس، من بينهم نجد المغربية سميرة سعيد، واللبنانيتين كارول سماحة، وعبير نعمة.أما في منصة النهضة، المخصصة للأغنية العربية، فقد تم الإعلان عن مشاركة العديد من الفنانين العرب، من بينهم نجد محمد رمضان، وبلقيس، ونانسي عجرم، ونجوى كرم، ورامي عياش، وأنغام.وفيما يخص منصة السويسي التي يطل فيها مشاهير عالميون على الجمهور المغربي والعربي، فسوف يشارك فيها كل من نيكي ميناج، والفرقة الكورية آيتس، والدي جي "إم كا"، وكالفن هاريس، وجريجوري بورتر.فيما لم يتم بعد الإعلان عن لائحة الفنانين المغاربة، المشاركين في الدورة الـ19 من مهرجان موازين العالمي، والذين يحيون عادة سهرات مختلفة، في منصة خاصة، والتي تتواجد في مدينة سلا، المجاورة للعاصمة الرباط.