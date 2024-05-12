نقابة الفنانين تنعى أحد كبار الفن العراقي

وقالت النقابة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الكبير عبد الستار البصري والذي وافته المنية هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".وأشار البيان، إلى أن "الفنان الراحل البصري ولد في البصرة بمحلة البجاري بالعشر وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية فيها ترك البصرة ودراسة القانون، وتوجه إلى بغداد درس في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد عام 1967 والذي تخرج منها في الموسم الدراسي 1971 - 1972 قسم المسرح ليلتحق بالفرقة الوطنية للتمثيل عام 1974، قدم العديد من الأعمال في المسرح السينما و التلفزيون العراقي".