Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يبتعد بوصافة الليجا بفوزه على ألميريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعتبر شهادات حية على مرور الزمن.. قائمة بأفضل 5 أفلام عن نكبة 1948

فن وثقافة

2024-05-18 | 05:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعتبر شهادات حية على مرور الزمن.. قائمة بأفضل 5 أفلام عن نكبة 1948
المصدر:
عربي بوست
420 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

يمر الفلسطينيون هذا العام بالذكرى السادسة والسبعين لنكبة 1948، وهو المصطلح الذي يصف مأساة طرد حوالي 750,000 فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم عام 1948، ما مهد الطريق لإقامة الاحتلال الإسرائيلي فيها. هذا الحدث، الذي يعتبر بمثابة كارثة للشعب الفلسطيني، لا يزال يلقي بظلاله على صراع الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين المستمر حتى اليوم، إذ يشهد العالم خلال سنة 2024 نفس الأحداث منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول سنة 2023.

إن قصص الفلسطينيين عن التهجير والفقدان لم تُروَ فقط من خلال السجلات التاريخية أو الشهادات الشخصية، بل أيضاً عبر العديد من الأعمال الفنية التي استطاعت أن تنقل الوجع الفلسطيني وتحكي قصة النكبة بأساليب مؤثرة ومبتكرة.

في هذا التقرير، نستعرض 5 أفلام عن نكبة 1948 التي تناولت هذه الفترة العصيبة من التاريخ الفلسطيني، مستعرضين كيف أسهمت هذه الأعمال في إحياء الذاكرة الجماعية وتسليط الضوء على الظلم التاريخي الذي تعرض له الفلسطينيون.

هذه الأفلام، التي تعتبر شهادات حية على مرور الزمن، تقدم نظرة عميقة ومتعددة الأبعاد عن معاناة الشعب الفلسطيني وصموده في وجه التحديات المستمرة التي تواجه قضيته العادلة.

*وثائقي سنة 1988.. محمد بكري ونكبة 1948
حسب موقع "middleeasteye" فإن فيلم "1948" للمخرج محمد بكري يعد وثيقة بصرية قيمة تسجل شهادات حية لناجين من مجازر النكبة، مثل دير ياسين والدويمة، بالإضافة إلى شهود من مدن أخرى مثل طبريا. يعرض الفيلم تجربة الفلسطينيين الذين تحولوا فجأة إلى لاجئين، ويستكشف آثار هذه الأحداث المؤلمة التي لا تزال تؤثر على الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني.

يعمل بكري على تعزيز الرواية الوثائقية من خلال دمج الأدب والشعر، حيث يتخلل الفيلم آيات من شعر محمود درويش، ما يعكس العلاقة العميقة بين النضال الفلسطيني والتعبير الثقافي. كما يظهر بكري نفسه في لقطات من مسرحيته "المتشائل"، مستعيناً بالسخرية السوداء لتوصيل رسائله.

 
الفيلم يقدم نظرة شاملة على الطرق المختلفة التي يستخدمها الفلسطينيون للتعبير عن أنفسهم ومقاومتهم الثقافية في وجه التحديات المستمرة. بكري يلقي الضوء على كيفية استمرارية الروح الفلسطينية من خلال الأدب والفن، ويبين الفيلم أنه رغم الظروف الصعبة، يظل الفلسطينيون يحاولون الحفاظ على هويتهم وتاريخهم.

بالإضافة إلى "1948"، قام بكري بإخراج أفلام أخرى تتناول مواضيع متعلقة بالتاريخ والذاكرة الفلسطينية، مثل "زهرة" و"جنين جنين"، مواصلاً تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والسياسية التي تواجه الفلسطينيين.

*أفلام عن نكبة 1948.. "النكبة" لروان الضامن، وثائقي لسنة 2008
في عام 2008، أخرجت روان الضامن السلسلة الوثائقية "النكبة" التي تقدم تاريخ فلسطين منذ عام 1799 وحتى الوقت الحاضر، مركزة على الأحداث التي أدت إلى طرد الفلسطينيين وإقامة الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948. هذه السلسلة، التي أنتجتها قناة الجزيرة وقدمت في أربعة أجزاء، تعتبر وثيقة مهمة تعكس الرواية الفلسطينية لهذه الأحداث التاريخية الجوهرية.

السلسلة الوثائقية "النكبة" حازت إعجاب كبير ونالت عدة جوائز تشمل جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام الوثائقية عام 2009، وجائزة الاختيار الشعبي في مهرجان أمل في نفس العام. تم تقديمها بتنسيق DVD وتم عرضها في مركز ماتاديرو مدريد للخلق المعاصر، ما يؤكد على أهميتها والتقدير الكبير الذي حظيت به عالمياً.

الوثائقي يعرض شهادات وأرشيفات نادرة مقدمة من مؤرخين إسرائيليين وفلسطينيين وبريطانيين، ويسلط الضوء على الظروف التاريخية والسياسية التي أدت إلى "النكبة". يتميز بتغطيته الشاملة للفترة من 1799 حتى عام 1948، مركزاً على الأحداث الحاسمة مثل الاقتراح البريطاني لتقسيم فلسطين والنتائج الإنسانية للنكبة.


بفضل هذه الجوائز والتقدير الدولي، فإن سلسلة "النكبة" لروان الضامن تعد مورداً قيماً للغاية لأي شخص يسعى لفهم أعمق لتاريخ فلسطين وتجربة الشعب الفلسطيني عبر التاريخ، كما أنها تصنف حسب العديد من نقاد السينما كأفضل أفلام عن نكبة 1948.

*الزمن الباقي وأفلام عن نكبة 1948
فيلم "الزمن الباقي" لإيليا سليمان، الذي صدر في عام 2009، يعد واحداً من الأعمال الفنية التي تستكشف الذاكرة الفلسطينية وتأثيرات النكبة بأسلوب فريد ومبتكر. يحاكي الفيلم المأساة التي عاشها الفلسطينيون في تلك الفترة، حيث يعالج موضوعات عميقة مثل الاستيلاء على الأراضي وتأثير النكبة على الأجيال المتعاقبة، ولكن بطريقة عبثية تجعل الرسالة أكثر تأثيراً وقابلية للتفكير.

الأسلوب الفني الذي يتبعه سليمان يمتاز بالدقة والتفصيل، حيث يقوم بتجسيد أحداث تاريخية واقعية بطريقة تجعل الجمهور يتأمل في العواقب الطويلة الأمد للظلم. على سبيل المثال، يظهر الفيلم كيف استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الكوفيات لخداع الفلسطينيين، وهو ما يعكس الطرق المتعددة التي تم بها تضليل وتهجير الفلسطينيين.


"الزمن الباقي" لا يقتصر على كونه تجربة سينمائية تقليدية بل هو استكشاف لكيفية تعايش الفلسطينيين مع التراجيديا والكوميديا في حياتهم اليومية تحت الاحتلال. الأداء البارز للممثل صالح بكري والتصوير السينمائي الرائع يعززان من قوة الرسالة الفنية للفيلم.
هذا الفيلم يعد بمثابة دعوة للتأمل في معاناة وصمود الشعب الفلسطيني، كما يعد أحد أفلام نكبة 1948 التي تحاكي المتفرج بواقعية، كما يقدم نظرة فريدة للحياة تحت الاحتلال ويبرز التأثير الممتد للنكبة على الفلسطينيين وهويتهم الثقافية. يُظهر "الزمن الباقي" كيف تواصل المجتمعات المتأثرة بالنكبة العيش والتعبير عن ذاتها رغم التحديات الكبرى.

"فرحة" فيلم عن نكبة 1948 إخراج سنة 2021
فيلم "فرحة"، الذي أخرجته دارين ج. سلام، يعد إضافة بارزة ومؤثرة لسينما القضية الفلسطينية، وقد أثار الفيلم جدلاً كبيراً حتى قبل إصداره، خصوصاً بعد محاولات الحظر من قبل حكومة الإحتلال الإسرائيلي، ما زاد من الاهتمام العام به.

فيلم "فرحة"، المتاح على منصة نتفليكس، يقدم الأحداث التي وقعت خلال النكبة عام 1948، معتمداً على قصة حقيقية أثرت بشكل كبير في سلام خلال طفولتها.

الفيلم يصور قصة فرحة، فتاة فلسطينية تعيش في قرية هادئة، تطمح لتحقيق أحلامها الأكاديمية والمهنية، ولكن تتحول حياتها وحياة من حولها إلى كابوس بعد الاضطرابات العنيفة التي شهدتها القرية. من خلال تصوير قصة فرحة وصديقتها، يعرض الفيلم الآثار المدمرة للصراع على الأفراد والأسر، ممزوجة بلقطات درامية تعكس الألم والمعاناة التي تجتازها الشخصيات.


"فرحة" ليس مجرد فيلم يروي قصة تاريخية، بل هو شهادة على الإرث الذي تتركه الأحداث المأساوية في الذاكرة الجماعية، وكيف يمكن للفن أن يلعب دوراً في حفظ هذه الذاكرة وتقديمها للعالم. النص النهائي للفيلم يؤكد على أهمية نقل هذه القصص للأجيال القادمة، متحدياً الأفكار التي تقول بأن الأجيال القديمة قد تموت والجديدة قد تنسى. بدلاً من ذلك، يظهر الفيلم أن هذه القصص تنتقل من جيل إلى جيل، وتحافظ على حيويتها وأهميتها.

نجاح سلام وتأثير فيلمها يبشر بمزيد من الفرص لصانعي الأفلام الفلسطينيين والعرب لمعالجة هذه القضايا الحيوية بشجاعة وإبداع، مؤكدين على أن الفن يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتعبير والمقاومة.

*طنطورة آخر الأفلام عن نكبة 1948 إخراج ألون شفارتس
كشف المخرج الإسرائيلي ألون شفارتس عن وجهة نظر تخالف السردية الشائعة داخل الاحتلال بشأن أحداث عام 1948. يبين شفارتس أن العديد من الإسرائيليين يحملون تصوراً مبسطاً يقوم على فكرة أن الفلسطينيين "فروا" خلال تلك الفترة، في حين أن الواقع يتضمن أعمال عنف وإكراه أدت إلى طرد الفلسطينيين من قراهم، مثلما حدث في مذبحة الطنطورة.

يتطرق شفارتس في فيلمه إلى تلك الأحداث من خلال مقابلات مع جنود احتلال سابقين شاركوا في تلك الأعمال. يُظهر الفيلم كيف أن هذه المذبحة لم تكن حدثاً معزولاً، بل جزءاً من سلسلة أعمال عنف أوسع كانت تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية عام 1948.

في سياق متصل، يُشير الفيلم الوثائقي للمخرجة الأمريكية-الفلسطينية هالة جبريل يحيى، "ليلة في طنطورة"، إلى نفس الأحداث من منظور آخر، مع التركيز على شهادات الناجين من الطنطورة والتي تؤكد على النقل الشفهي لهذه القصص عبر الأجيال. على الرغم من أن فيلم يحيى لم يحظ بنفس الانتشار أو الاهتمام الذي حظي به فيلم شفارتس، إلا أنه يمثل جزءاً مهماً من جهود توثيق الرواية الفلسطينية.


كلا الفيلمين يسلط الضوء على الأهمية البالغة للحفاظ على ذاكرة الأحداث التاريخية وضرورة الاعتراف بالتجارب المؤلمة التي مرت بها الجماعات المتأثرة بالنكبة. هذه الأفلام تسهم في تعزيز الوعي العام والفهم الأعمق لتعقيدات الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتؤكد على أهمية المحافظة على السرديات الشخصية والجماعية في مواجهة محاولات النسيان أو الإنكار.
>> انضم الى السومرية على واتساب 
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
Biotic
Play
Biotic
لماذا نشعر بالنعاس بعد الاكل - الحلقة ٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-17
Play
لماذا نشعر بالنعاس بعد الاكل - الحلقة ٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-17
فن نيوز
Play
فن نيوز
أبرز الأعمال المصرية الجديدة - حلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-05-17
Play
أبرز الأعمال المصرية الجديدة - حلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-05-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-17
Play
العراق في دقيقة 17-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-17
Play
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-17
علناً
Play
علناً
الموازنة وتحقيق مطالب الاحزاب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-16
Play
الموازنة وتحقيق مطالب الاحزاب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-16
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان العراقي محمد الصحاف - الحلقة ٥ | season 3
15:30 | 2024-05-16
Play
الفنان العراقي محمد الصحاف - الحلقة ٥ | season 3
15:30 | 2024-05-16
Morning Live
Play
Morning Live
هل الوعود الكاذبة تدمر الزواج ؟ - حلقة ٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-16
Play
هل الوعود الكاذبة تدمر الزواج ؟ - حلقة ٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين , علوة بلد - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-16
Play
صلاح الدين , علوة بلد - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-16
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 24 | 2024
18:00 | 2024-05-15
Play
الحلقة 24 | 2024
18:00 | 2024-05-15
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
Biotic
Play
Biotic
لماذا نشعر بالنعاس بعد الاكل - الحلقة ٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-17
Play
لماذا نشعر بالنعاس بعد الاكل - الحلقة ٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-17
فن نيوز
Play
فن نيوز
أبرز الأعمال المصرية الجديدة - حلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-05-17
Play
أبرز الأعمال المصرية الجديدة - حلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-05-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-17
Play
العراق في دقيقة 17-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-17
Play
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-17
علناً
Play
علناً
الموازنة وتحقيق مطالب الاحزاب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-16
Play
الموازنة وتحقيق مطالب الاحزاب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-16
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان العراقي محمد الصحاف - الحلقة ٥ | season 3
15:30 | 2024-05-16
Play
الفنان العراقي محمد الصحاف - الحلقة ٥ | season 3
15:30 | 2024-05-16
Morning Live
Play
Morning Live
هل الوعود الكاذبة تدمر الزواج ؟ - حلقة ٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-16
Play
هل الوعود الكاذبة تدمر الزواج ؟ - حلقة ٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين , علوة بلد - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-16
Play
صلاح الدين , علوة بلد - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-16
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 24 | 2024
18:00 | 2024-05-15
Play
الحلقة 24 | 2024
18:00 | 2024-05-15
مؤقت
مؤقت
مستمر
مستمر
سيصل للسعر الرسمي
سيصل للسعر الرسمي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.