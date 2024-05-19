شروط وتذاكر حفل كاظم الساهر في مصر تثير الجدل.. ما القصة؟

السومرية نيوز – فن وثقافة



أثارت أسعار تذاكر حفل المطرب العراقي كاظم الساهر المرتقب في مصر جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الارتفاع الكبير بها، حيث بلغ سعر تذكرة الفرد في الصف الأول 32 ألف جنيه مصري (ما يقرب من 700 دولار أمريكي).







وطرحت الجهة المنظمة أسعار التذاكر والتي تراوحت أسعارها بين 32،160 جنيهًا مصريًا للصف الأول، و13،920 جنيها مصريًا، للصف العشرين والأخير.



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أسعار الحفل بسخرية، حيث كتبت شيماء علي: "إللي هيدفع 2400، ده هيبقى شايفه من الشاشة بتاعة الـ stage، طب وعلى إيه ما يشتري بيهم أكلة حلوة ويشغله في البيت، ليه كده يا كاظم ده أنا كنت بحبك؟!".



وصدمت الأسعار معجبات النجم العراقي، وكتبت نيرمين سيد في تعليق: "أسعار التذاكر غالية جداً جداً. كان نفسي تكون فى المعقول علشان نحضر حفلة للقيصر كاظم الساهر".



وكتبت هبة فارس: "الأسعار غالية أوي. أنا عارفة إنه هيبقى حفل مميز، وفي مكان مختلف، وهيبقى جو ساحر بس مش حفل بقى غير لطبقة معينة. ذيعوه على التليفزيون حتى إحنا موافقين نشوفه على القنوات". ويحيي كاظم الساهر حفلاً غنائيًا، الجمعة المقبلة، بمنطقة أهرامات سقارة في مصر، بعد عامين من آخر حفل أحياه فيها، والذي كان في دار الأوبرا المصرية.وطرحت الجهة المنظمة أسعار التذاكر والتي تراوحت أسعارها بين 32،160 جنيهًا مصريًا للصف الأول، و13،920 جنيها مصريًا، للصف العشرين والأخير.وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أسعار الحفل بسخرية، حيث كتبت شيماء علي: "إللي هيدفع 2400، ده هيبقى شايفه من الشاشة بتاعة الـ stage، طب وعلى إيه ما يشتري بيهم أكلة حلوة ويشغله في البيت، ليه كده يا كاظم ده أنا كنت بحبك؟!".وصدمت الأسعار معجبات النجم العراقي، وكتبت نيرمين سيد في تعليق: "أسعار التذاكر غالية جداً جداً. كان نفسي تكون فى المعقول علشان نحضر حفلة للقيصر كاظم الساهر".وكتبت هبة فارس: "الأسعار غالية أوي. أنا عارفة إنه هيبقى حفل مميز، وفي مكان مختلف، وهيبقى جو ساحر بس مش حفل بقى غير لطبقة معينة. ذيعوه على التليفزيون حتى إحنا موافقين نشوفه على القنوات".

علق بعض جمهور المطرب العراقي كاظم الساهر على شروط دخول حفله المقبل بالقاهرة، معتبرين أن بعض الشروط جاءت في أغلبها تعجيزية، خاصة بعد منع الأفراد غير المرتبطين من الحضور.



ويأتي حفل كاظم الساهر بعد فترة من إطلاق ألبومه الجديد "مع الحب"، الذي أصدره، في الرابع عشر من فبراير/شباط، تزامنًا مع يوم الحب، عبر قصائد انتقاها بعناية منسق الورود.



وأدخل الساهر، شعراء جددًا إلى ألبومه، للمرة الأولى، إلى جانب شعراء كبار مثل الراحليْن نزار قباني، وكريم العراقي، فيما اقتصر الألبوم على القصائد الفصيحة، باحتفاء يُحسب له باللغة العربية التي لا ينكر أحد أنه أنعش قصيدتها الفصيحة منذ انطلاقاته الأولى، في عالم الغناء.