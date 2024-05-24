بفستان مستوحى من الكوفية الفلسطينية.. "بيلا حديد" تثير الجدل بشوارع كان (صور)

بيلا حديد تخطف الأنظار على هامش مهرجان #كان السينمائي بفستان من الكوفية الفلسطينية. ما رأيكم في إطلالتها؟#المشهد #اخبار_المشهد #فن #مشاهير #بيلا_حديد #bellahadid pic.twitter.com/JXEy5ruez0
— Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) May 23, 2024
بيلا حديد تخطف الأنظار على هامش مهرجان #كان السينمائي بفستان من الكوفية الفلسطينية. ما رأيكم في إطلالتها؟#المشهد #اخبار_المشهد #فن #مشاهير #بيلا_حديد #bellahadid pic.twitter.com/JXEy5ruez0
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A post shared by Mohamed Hadid (@mohamedhadid)
A post shared by Mohamed Hadid (@mohamedhadid)