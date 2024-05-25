"تعني لي الكثير".. العوضي يحسم الجدل بشأن عودته لياسمين عبد العزيز‎

السومرية نيوز – فن وثقافة



حسم الفنان المصري أحمد العوضي الجدل بشأن عودته لزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرا إلى أنه يحب ياسمين جدا وتسود بينهما حالة من الود والحب.



وأضاف العوضي في مداخلة تلفزيونية: "أنا بحب ياسمين عبد العزيز جدا، ولو ربنا أراد أن نعود إلى بعضنا أكيد هنعود، وفي حال عودتنا سنعلن للجميع ولن نخفي الأمر، وياسمين تعني لي الكثير، وهي بالنسبة لي حاجة كبيرة، ونفس الشعور عندها، وأتمنى لها الخير دائما".





ونفى العوضي وجود أي خلاف بينهما، مشيرا إلى أن الحب والود هو الأمر السائد بينهما، مؤكدا أنها هنأته بنجاح مسلسل "حق عرب"، وهو هنأها بإعلانها الجديد.



وأجاب العوضي عن سؤال حول إمكانية تقديم عمل برفقة ياسمين عبد العزيز بعد طلاقهما، قائلا: "طبعا.. أتشرف بالعمل مع ياسمين عبد العزيز".



وكان أحمد العوضي فاجأ طليقته الممثلة ياسمين عبد العزيز بتقديم تهنئة خاصة لها، عقب شائعات عودتهما بعد الانفصال.



وهنأ أحمد العوضي زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز بمناسبة صدور إعلانها الجديد الذي صورته بالتعاون مع شركة "فودافون" للاتصالات.



وكتب العوضي تعليقاً على الإعلان: "مبروك يا سمسم إعلان طررررش"، وردت عليه ياسمين عبد العزيز: "الله يبارك فيك يا عوضيكوا".