الرقص حلال أم حرام؟.. نجوى فؤاد تثير ضجة بإجابتها وسبب اعتزالها

وكشفت نجوى فؤاد عن حوار دار بينها والشيخ الشعراوي حول الرقص، قائلة: "كنت على متن طائرة مع الشيخ الشعراوي وسألته: هل الرقص حلال أم حرام؟".وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن الشيخ الشعراوي أجابها: "لو الرقص حرام أو حلال ماكنش ربنا فتح لك هذا الطريق، وماكنش نجحك فيها، هو اللي قسم لك هذا، والحساب عنده في الآخرة".وتابعت: "الشيخ الشعراوي لم يجزم بأن الرقص حرام أو حلال، وقال إن ربنا فتح لي هذا الطريق علشان آكل منه عيش، وقال لي إن الحساب عند ربنا، ولم أفعل شيئًا معيبًا لأتوب عليه".وعن سبب اعتزالها الرقص، قالت: "اعتزلت لسبب بسيط جداً. ذات مرة وأنا على خشبة المسرح ضمن عرض (قمر 14) عام 2000، اشتغلت أغنية (إيه الأساتوك ده)، ولما سألت عنها أجابوني بأنها أغنية شعبية".وأضافت: "قلت: هل يصح أن أرقص على أغنية شعبية، بعد أن قدمت استعراضات على موسيقى محمد عبد الوهاب؟، جلست على الأرض وقلت هذه النهاية ولن أعود للرقص مرة أخرى، وجمعت أغراضي وعدت إلى بيتي".ومؤخرًا، عانت نجوى فؤاد من أزمة صحية، ونقلت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وعادت إلى منزلها بعد الاطمئنان على استقرار حالتها.