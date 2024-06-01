فنان إماراتي يطلب خطبة "هيفاء وهبي" (فيديو)

وقال بالخير، متحدثا عن هيفاء وهبي وعن شائعة زواجهما: "لو بتحبوني اخطبوا لي هيفاء وهبي، أعرف هيفاء وهبي منذ زمن طويل في بداية مشوارها الفني وهي موديل، وأحب جمالها، وكنا في مرحلة الإعجاب، وفي فترة هذا الإعجاب فوجئت أن هيفاء جاية الإمارات، في ضيافة الإعلامي ربيع هندي، وأخبروها أنها ما دامت بالإمارات سيعرفوها على بعض الفنانين، وجاءوا بها إلى منزلي".وأضاف عبد الله بالخير: "عندما جاءت عندي البيت، كان البيت غير البيت الذي أسكنه من التحضيرات لوجودها، ولم أعبر لها عن إعجابي، تكريما لها لما جتلي البيت أنا دبحتلها دبيحة وطلبت منها تاكل مخ وهي فنانة رقيقة، وكانت تخشى أن يزيد وزنها".وأكد الفنان الإماراتي أنه لم يتزوج من قبل، موضحًا: "أنا سعيد لأني غير متزوج، كويس إني مغلطش الغلطة دي".