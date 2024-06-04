الأميرة الجوهرة بنت طلال عكست إشراقة المملكة العربية السعودية في أحدث إطلالة لها

بإطلالة رائعة سحرت عيون كل من شاهدها، ظهرت الأميرة الجوهرة وهي ترتدي بشت والخنجر الذهبي الذي يعود لوالدها الراحل الأمير طلال بن عبد العزيز، وذلك لإحياء ذكراه للجيل القادم.ومن مدينة العلا السعودية التاريخية إلتقطت الأميرة الجوهرة صورها الرائعة، مرتدية فستان أنيق باللون البيج الضيق الطويل وزيّنته بعقدٍ ثمين وضخم ووضعت وشاحاً على رأسها منحها طابع تاريخيّ.وانتقالاً من الإطلالة إلى مضمون المقابلة، شدّدت الأميرة في حديثها على دور المرأة السعودية في المجتمع وأكّدت أنها فخر في كافة مناطق المملكة وبكافة المجالات.كما إستذكرت والدها الراحل بكلمات مؤثرة، قائلة: "لم يترك لنا والدي خياراً سوى النجاح وظلّ هذا النجاح جزءاً لا يتجزأ من المحبة المثمرة لشعب المملكة العربية السعودية وللإنسانية بشكلٍ عام"، وأضافت: "لقد ظلّ يلهمني أنا وكل إخوتي وأخواتي باستمرار في العديد من جوانب الحياة، ولقد ساهم في التنمية والتركيز بكثرة على وجود مؤسسات تنمية الطفولة المبكرة وخاصة بين الفتيات".وتابعت: "لقد عملت معه على تأسيس المزيد من المؤسسات في مجال التعليم المبكر وافتتحت روضة الأطفال الخاصة بي تحت اسم مدرسة ستارلايت متبعة رؤيته في توفير التعليم للجميع. ولكن مازال أمامنا الكثير مما يتعلق برؤيته. هناك العديد من مستويات العمل الخيري والتنمية الاجتماعية والنمو المستقل بتحدٍ في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية... لقد برهن لي أن الرؤية يمكن أن تكون واسعة للغاية وأن ذلك لن يتحقق إلا بالتركيز الشديد".الأميرة الجوهرة.. مهندسة معمارية ورائدة أعمالومضت الأميرة تشقّ طريقها الخاص بعد أن نالت شهادة في الهندسة المعمارية وشهادات عليا في ريادة الأعمال والإستثمار والعمليات التجارية الصغيرة. كما شكلّت الجوهرة فريقاً من أصحاب الرؤى والحالمين إلى جانبها وسرعان ما أصبح لا يمكن إيقافه.وقالت: "لم أكن لأنجز أي شيء بدون جماعة مميّزة تشبهني فكرياً"، وأضافت: "نعم هناك تحديات بشكل يومي تقريباً ولكن أهل الحل والربط هم فريقك... دائرة العمل الخاصة بي هي أعز أصدقائي وأفراد عائلتي ومصادر الإلهام الرئيسية لابني وابنتي... فريقي هو عائلتي لأن رؤيتي هي حياتي".وفي نهاية المقابلة، كشفت الأميرة مخطّطها لإطلاق منتجها الجديد من الأكسسوارات المثالية للمرأة القوية اليومية، حيث تقدّم المجموعة القادمة حقائب اليد المصممة بدقة والتي ستُعيد تعريف معنى الإستخدام العملي في عالم الموضة، إذ ستجمع بين التكنولوجيا والطابع العملي والفخامة في آنٍ واحد.