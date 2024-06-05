حفلات "مرتقبة" لكاظم الساهر في مصر وعمان.. إليك التفاصيل الكاملة

من المقرر أن يقدم الساهر لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.كما يحيي النجم كاظم الساهر حفلاً غنائياً في مصر يوم 28 من شهر حزيران، وذلك في منطقة هرم سقارة بالبدرشين، بعد أكثر من عامين على آخر حفل غنائي له في مصر، والذي كان داخل دار الأوبرا المصرية.وطرح كاظم الساهر مؤخراً ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر.الأغاني هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائي جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.كما طرح كاظم الساهر مؤخراً أغنية "Hold your fire" والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات اسرائيل، حيث علق الساهر على الأغنية وقال إنها "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه، لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً".أغنية Hold Your Fire، من ألحان كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.