الموت يغيب بطلة "العشق الممنوع"

وتسابق النجوم في نعي نجمة مسلسل "العشق الممنوع"، إنتاج 2008، بكلمات مؤثرة تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.أعلنت أصلي إسلام أوغلو، مديرة أعمال فاطمة قرنفل، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" الخبر الحزين، وكتبت: "فقدنا الممثلة العزيزة فاطمة قرنفل، ونعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة واحدة من أهم فنانات السينما والمسرح التركي المحترمات، والمشهود لهن بالكفاءة والمهنية، النجمة التي شاركت في العديد من المشاريع الناجحة وحازت العديد من الجوائز".وأضافت: "لم تكن فاطمة مثالاً فقط في التمثيل، لكنها كانت أيضاً مثالاً في الأناقة والاجتهاد والإنسانية واللطف لذا فنحن نشعر بحزن عميق لهذه الخسارة المؤلمة".النجمة التركية فاطمة قرنفل من مواليد 3 فبراير/شباط 1952 في إسكي إرشهير.وعبر مسيرتها الفنية، قدمت العديد من الأعمال التي تنوعت ما بين أعمال سينمائية وأخرى تلفزيونية.ومن بين أشهر أعمالها التي تجاوزت 78 فيلماً وإنتاجاً تلفزيونياً مسلسلات مهمة مثل "أم يوسف، الوداع، حملان الحناء، غولبيري، الهاربون، ماذا سيحدث للأطفال؟".وفي مايو/أيار 2024 دخلت في غيبوبة بعد معاناة مع سرطان الدم ونقلت إلى المستشفى، وبعد 10 أيام تدهورت حالتها وتوفيت داخل غرفة العناية المركزة.