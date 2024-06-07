بسبب غزة.. القبض على نجل فنان مصري مشهور

بالأمس الشرطة الفرسية القت القبط على ٥٠ قاصر فرنسي كانوا يتظاهروا ضد الابادة في غزة. ابني واحد منهم، وما زال محبوس حتى هذه اللحظة.
الحكومة الفرنسية تقبض على القصر من اهل بلدها الذين يعترضون على جرائم الإبادة الصهيونية الحقيرة ضد الأطفال والأمهات.
هذه ليست النهاية.
— Amr Waked (@amrwaked) June 7, 2024
بالأمس الشرطة الفرسية القت القبط على ٥٠ قاصر فرنسي كانوا يتظاهروا ضد الابادة في غزة. ابني واحد منهم، وما زال محبوس حتى هذه اللحظة.
الحكومة الفرنسية تقبض على القصر من اهل بلدها الذين يعترضون على جرائم الإبادة الصهيونية الحقيرة ضد الأطفال والأمهات.
هذه ليست النهاية.