بسبب غزة.. القبض على نجل فنان مصري مشهور

أكد الفنان المصري عمرو واكد أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على نجله، وذلك خلال مشاركته في مظاهرة مناهضة لإسرائيل، وداعية لوقف إطلاق النار بغزة.

وشارك الممثل عمرو واكد تفاصيل القبض على نجله، حيث كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: بالأمس الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 50 قاصرا فرنسيا كانوا يتظاهرون ضد الإبادة في غزة، ابني واحد منهم، وما زال محبوس حتى هذه اللحظة.



وأضاف الفنان عمرو واكد: "الحكومة الفرنسية تقبض على القصر من أهل بلدها الذين يعترضون على جرائم الإبادة الصهيونية الحقيرة ضد الأطفال والأمهات".