"كوردي أنا".. فنان سعودي يهدي كردستان أغنية (فيديو)

السومرية نيوز – فن وثقافة



أطلق الفنان السعودي، عبد المجيد عبد الله، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "كوردي أنا"، والتي اثارت تفاعل الشارع الكُردي ومنصات التواصل الاجتماعي في العراق.







والأغنية حملت إشارات وصور لرموز المدن الكُردية المختلفة بطبيعتها الجغرافية وعمرانها، فضلاً عن الشخوص ذي الحضور التاريخي والسياسي.



والأغنية من كلمات الشاعر، عبد الله الملحم، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، والتوزيع الموسيقي لنور هاشم، وتم التسجيل والوتريات باستديوهات فايز السعيد.



وبعد طرح الأغنية على منصة "يوتيوب"، تفاعل الشارع الكُردي عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الأغنية "كوردي أنا"، معبرين عن سعادتهم ومحبتهم للفنان والأغنية. وتضمنت كلمات الأغنية مجموعة من الكلمات العذبة والمعاني التي تتسع للتعبير عن حب إقليم كردستان العراق، حيث يتغنى بحب وجمال معالم ومدن الإقليم.والأغنية من كلمات الشاعر، عبد الله الملحم، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، والتوزيع الموسيقي لنور هاشم، وتم التسجيل والوتريات باستديوهات فايز السعيد.وبعد طرح الأغنية على منصة "يوتيوب"، تفاعل الشارع الكُردي عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الأغنية "كوردي أنا"، معبرين عن سعادتهم ومحبتهم للفنان والأغنية.





*لمحة عن عبد المجيد عبد الله

عبد المجيد عبد الله سعودي الجنسية، ومن مواليد 1962 م، وملقب بـ"أمير الطرب"، وكانت البداية حين اكتشف إبراهيم سلطان موهبتهُ في الموسيقى والنشاط المسرحي، فذهب معهُ إلى الإذاعة بجدة وغنى فيها لأول مرة في حياتهِ عدة أغانٍ منها لعبد الحليم حافظ وشريفة فاضل، وكان يغني لأصدقائه أغاني طلال مداح وعبد الحليم حافظ.



أول حفل غنى فيه كان حفل نادي "الاتحاد السعودي" وكان عمره 13 عاماً. بعد ذلك ومن خلال جمعية الثقافة والفنون في جدة تعرف على مجموعة من الملحنين الذين تعاون معهم في بداياته، ثم سجّل لقنوات التلفاز عددًا من أغنياتهِ منها أغنية (حبايب وقت ما يبغوا)، وكانت من كلمات صالح جلال وتلحين الملحن حسن تمراز.



غير أنه في نهاية التسعينات وبداية الألفية قدم أغنيات ناجحة في الوطن العربي، مثل "رهيب والله رهيب، كيف أسيبك، خفيف الدم ودندنة وحيل الله ويا طيب القلب".



وصدر للفنان السعودي أكثر من 65 ألبوماً غنائياً، بالإضافة إلى عشرات الأغاني المنفردة والكليبات، بالإضافة إلى أغاني المسلسلات. وفي عام 2022، حصل على جائزة صناع الترفيه الفخرية في المملكة العربية السعودية في النسخة الثانية من جوائز صناع الترفيه أو جوائز "جوي أواردس" في الرياض.