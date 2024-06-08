اخرهم عمرو دياب.. نجوم اعتدوا واهانوا معجبيهم امام الكاميرات

لكنّ ما يُثير القلق هو تحوّل هذا الحبّ أحيانًا إلى سلوكيات مُتطرفة من قِبل بعض النجوم، قد تصل إلى حدّ الاعتداء الجسدي أو اللفظي على معجبيهم مثل الفيديو الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، اليوم، للمطرب المصري عمرو دياب وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة معه.ويُعدّ هذا السلوك مرفوضًا أخلاقيًا وقانونيًا، ويُلقي بظلاله السلبية على صورة النجم وشهرته، ناهيك عن الأذى النفسي والجسدي الذي يُلحقه بالمعجب.الحالات التي شهدها العالم لنجوم اعتدوا على معجبيهم:صفعة الأوسكارفي 2022، صفع الممثل الأمريكي ويل سميث مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار كريس روك على وجهه بعدما سخر من زوجته جادا بينكيت سميث.برّر سميث تصرفه بِشعوره بالغضب من سخرية روك من زوجته، لكنّ البعض اعتبر أنّ تصرفه كان مبالغًا فيه.تعرّض روك لإصابات خفيفة، وفقد سميث بعضًا من شعبيته بسبب هذا الحادث، كما طُرد من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.صفعة في المطعماعتدت المغنية الصينية شياو جوان على معجبة حاولت التقاط صورة لها في أحد المطاعم، حيث ضربتها على وجهها.لم تُعرف دوافع شياو جوان بشكلٍ مؤكّد، لكنّ البعض رجّح أنّها شعرت بالغضب من تصرف المعجبة، وتعرّضت المعجبة لإصابات في وجهها، وفقدت شياو جوان بعضًا من شعبيتها بسبب هذا الحادث.ضرب معجبة بالميكروفونفي 2023، فوجئ جمهور مغنية الراب الأمريكية كاردي بي بتصرفها الغريب مع إحدى معجباتها، بعد اعتدائها عليها وسبها خلال حفل غنائي.وبشكل مفاجئ، أقدمت المعجبة على رمي كاردي بي بكأس من الشراب، لكن الأخيرة لم ترحب بالمزحة، ورمت الميكروفون بقوة على المعجبة وبدأت بسبّها.أزمة عمر الشريف وعائشة الدوريفي 2011، حاولت مذيعة أن تلتقط صورة مع عمر الشريف خلال وجوده في مهرجان "تريبيكا" السينمائي بالدوحة، إلّا أن رد فعله كان غريبا إذ صفعها على وجهها.وفجرت قضية صفع عمر الشريف للمذيعة عائشة الدوري، ردود فعل غاضبة في أغلب وسائل الإعلام، الأمر الذي أجبر إيناس بكر، المتحدثة الإعلامية باسم الفنان، على الخروج عن صمتها والرد بالقول إن ما دفع الشريف للتهور على إحدى معجباته كان حالة الاستفزاز التي يعاني منها في المهرجانات.حسن حسني في عزاء أحمد راتبفي 2016 تعرض الفنان المصري حسن حسني لموقف محرج في عزاء الفنان الراحل أحمد راتب، حيث حاول أحد الحضور الإمساك بذراعه والسير بجانبه، الأمر الذي جعله يضرب هذا الشخص بكوعه للابتعاد عنه.عزاء شيرين سيف النصرفي 2024 انفعل الفنان أحمد عبدالعزيز على المصورين أثناء عزاء شيرين سيف النصر.وظهر الفنان بعد خروجه من العزاء وسط تجمهر عدد من الجمهور والصحفيين، وقام أحد الأشخاص بمحاولة لمس الفنان لينفعل قائلا: "أوعى إيدك يالا ولا" وغادر سريعًا.باريس هيلتون تضرب مصورافي 2012، وبعد خروجها من حفل الساعة الثالثة والنصف صباحاً وعند مشاهدتها لمصور خشيت باريس هيلتون أن يكون قد صورها، فقامت وريثة فنادق هيلتون بمهاجمة المصور وقد كانت تحت تأثير المخدرات وقد تصويرها وهي تخوض شجارا بدنيا مع المصور بيلي باريرا.