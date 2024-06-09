3 دول عربية ضمن 234 نوعًا.. تصنيف الثومية اللبنانية كأفضل صلصة في العالم

وبحسب تصنيف الموقع "تيست اتلاس"، فأن الثومية اللبنانية بالمرتبة الأولى بصفتها افضل صلصة في العالم، من بين 234 صلصة مبتكرة في العالم.وضمت القائمة 3 صلصات يعود اصلها لبلدان عربية، الثومية اللبنانية بالمرتبة الأولى، والمحمرة السورية بالمرتبة 17، والشوغ اليمني بالمرتبة 88 عالميًا.والثومية اللبنانية، هو معجون الثوم اللبناني والمصنوع من فصوص الثوم الكاملة، والتي يتم سحقها او طحنها، ويتم إضافة زيت الزيتون لتكوين معجون ثوم متجانس، ثم يضاف الملح وعصير الليمون إلى الخليط، ويتم استخدام الثومية، في دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومصر والعراق