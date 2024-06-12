أنباء عن خطوبة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يعلّق.. ما القصة؟

ولم تعلن عبد الوهاب عن خطبتها بشكل رسمي، لكن حبيب أكد ذلك في تصريحات نقلتها مواقع إخبارية فنية.وقال حبيب لموقع "ET" بالعربي موجها حديثه للمطربة المصرية: "ألف ألف مبروك، وأتمنى لك أحلى حاجة (شيء) في الدنيا، وسعادة.. أنا بجد (فعلا) سعيد، عشان (بسبب) العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي (هذه التي) تدوم".ولفت حبيب إلى مفاجأة سيقدمها، موضحا أنه قرر عمل أغنية خاصة لعبد الوهاب وخطيبها في ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، واصفا خطيبها بأنه "رجل محترم جدا جدا".وكانت عبد الوهاب قد عاشت خلال الأعوام الماضية العديد من التقلبات في حياتها الشخصية، خلال علاقتها بحبيب وإعلان انفصالها عنه أكثر من مرة، حيث رافق ذلك الكثير من الخلافات والمشاحنات، والتي كانت مسار تندر وجدل بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.وبدأت عبد الوهاب مشوارها الفني لأول مرة على الساحة الغنائية منذ عقدين، بألبوم مشترك مع المغني المصري تامر حسني يحمل اسم "فري ميكس 3"، بيعت منه نحو 20 مليون نسخة، واستطاعت أن تحجز مكانها في قائمة أهم مطربات العالم العربي.وأصدرت 8 ألبومات غنائية حمل آخرها اسم "نسّاي" عام 2018، إلى جانب العديد من الأغاني المنفردة وأغاني الأفلام، وكانت لها تجربة سينمائية وحيدة في الفيلم الكوميدي "ميدو مشاكل" عام 2003، كذلك قدمت عملا دراميا واحدا وهو مسلسل "طريقي" عام 2015.وحصدت عبد الوهاب جوائز كثيرة في عدة مهرجانات بمختلف أنحاء العالم العربي، وشاركت في لجنة تحكيم النسخة العربية من برنامج الغناء الشهير "ذا فويس"، لمدة 3 مواسم.