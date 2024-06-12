بطولة العراقية هدى حسين.. قرار كويتي جديد بقضية مسرحية "في زين الزمان"

ووفقا لصحيفة "القبس" المحلية، فإن المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها، أن مسرحية "في زين الزمان" تمت إجازتها من قبل اللجنة المختصة، التي أبدت عدم ممانعتها لذلك العرض".وقضت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، موضحة أن القول إن ذلك العرض تضمن الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي، "ينطوي على اتهام واسع وفضفاض لا دليل عليه".ولفت قرار المحكمة إلى أن عرض تلك المسرحية لا يندرج "تحت أي من الأفعال المؤثمة في التشريعات النافذة ذات الصلة في البلاد، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه مشوباً بعيب السبب".واعتبرت الصحيفة قرار المحكمة "انتصارا قضائيا" جديدا لصالح حرية التعبير والرأي في الكويت.وحسب موقع "السينما دوت كوم" الفني، فإن مسرحية "في زين الزمان" هي من بطولة الفنانة العراقية هدى حسين وليلى عبد الله، والفنانة البحرينية حلا الترك، وتدور أحداثها في إطار استعراضي غنائي.