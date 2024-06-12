مليار جنيه.. محامي "ضحية الصفعة" يطلب تعويضا من عمرو دياب

وقدم حسين عبد الله المطعني، المحامي المُوكل بالدفاع المدني عن الشاب الذي تعرض للصفع من قبل "الهضبة"، الدعوى، مطالبا بالحصول على "مليار جنيه من الفنان عمرو دياب"، كتعويض.كما طالب المحامي على سبيل التعويض المؤقت للمجني عليه، بمبلغ قدره مليون وواحد جنيه.وتقدم 53 محاميا من مدينة "إسنا" بمحافظة الأقصر جنوب الصعيد، بالدفاع عن الشاب المصفوع.وكان عمرو دياب قد أثار جدلا كبيرا عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه بإلحاح، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قام به "الهضبة" خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان.