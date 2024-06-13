فنانة مصرية تعلن وشقيقه يوضح.. هل فقد الزعيم "عادل إمام" القدرة على الكلام؟

ونفى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام الأنباء، لافتًا إلى أن الزعيم بصحة جيدة واحتفل مؤخرًا بعيد ميلاده، مشيرًا إلى أنه يعيش بالفيلا الخاصة به بقرية الساحل الشمالي الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، حيث اعتاد أن يقضي الصيف هناك.وتحدثت منى ممدوح عن الفنان عادل إمام في تصريحات صحفية خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" الذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي، إذ قالت: "عادل إمام حبيبي وأكثر شيء تعّبني إني كلّمته من فترِة ولم يكن قادرًا على الكلام مثل الأول، وآخر مرة كلّمته قلت له أنا سمعت شائعة كذا، فقال لي أنا في الساحل قاعد على البحر كفاية بقى وقعد يضحك".واختتمت منى ممدوح حديثها قائلةً: "أتمنى ربّنا يدّيله الصحة، كلنا رايحين وعندنا اقتناع بالموت، بس أتمنى ربّنا يطوّل بعمره ويفضل موجود".والجدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية، واجه الفنان عادل إمام العديد من الشائعات حول وفاته ومرضه، خاصة أنه توارى عن الأضواء.