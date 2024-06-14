هيفاء وهبي توجه رسالة لاذعة لمنتقديها

ونشرت هيفاء وهبي ردها على المنتقدين عبر خاصية "الستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث نشرت صورة لها أثناء حضورها إحدى العروض في مهرجان كان السينمائي، وقالت هيفاء "اسمه مهرجان كان السينمائي يعني أفلام مش بس سجادة حمراء".وتابعت هيفاء: "مش صحيح لما قالوا إني اتصورت على الريد كاربت ومن بعدها مشيت"، مؤكدة أنها توجهت إلى المهرجان بدعوة رسمية لحضور العرض الخاص للفيلم الفرنسي Le Copmte de monte cristo".وأردفت هيفاء: "على كل حال مش جديد على عالمنا العربي كيف بيحبوا يبخسوا ببعض وما بيحبوا يشوفوا ولا حدا عربي بمكانة لامعة حتى لوعم بيمثل بحضوره صورة حلوة عن بلاده"، وأكملت هيفاء في ردها على المنتقدين " الله يشبعكم كذب وافتراءات".وأكدت وهبي على شعبيتها وحب الجمهور لها في ختام رسالتها "الحمد لله على نعم ربنا الكتيرة وعلى نعمة حب الناس اللي بتتمنالي الخير".وأطلت هيفاء وهبي على السجادة الحمراء للدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي بفستان أسود طويل بتصميم ضيق وبسيط من الساتان، مكشوف الصدر والأكتاف، ومزود بلون وردي عند منطقة الصدر وفيونكة كبيرة من الخلف متصلة بذيل طويل بنفس اللون، وأكمام سوداء طويلة مع أكسسوارات ماسية راقية، فيما تركت شعرها منسدلا على جانب واحد بشكل بسيط.