محمد رمضان يكشف مفاجئة عن موسم دراما الشهر الفضيل 2025

وكتب محمد رمضان في منشور عبر صفحته فيسبوك: "رسمياً غيابي عن دراما رمضان ٢٠٢٥"، دون أن يسرد أسباب هذا الغياب.يأتي ذلك بعد غياب النجم المصري عن موسم دراما 2024 أيضا، حيث كان قال في مداخلة هاتفية منذ عدة أشهر على شاشة DMC: "حصلت على إجازة من رمضان 2024، وإن شاء الله سأكون موجودا في رمضان 2025 مع الشركة المتحدة".وكانت المشاركة الأخيرة لمحمد رمضان في موسم دراما رمضان عام 2023، حيث قدم مسلسل "جعفر العمدة" من إخراج محمد سامي والذي شاركه بطولته كل من أحمد داش ومي كساب وهالة صدقي ومنة فضالي، وجوري بكر، ومنذر ريحانة وغيرهم.وتعاقد رمضان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تقديم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة"، لكن في مارس/آذار الماضي كشف مخرج المسلسل محمد سامي عن إلغاء الفكرة.وقال محمد سامي: "المنتج محمد السعدي كان صاحب فكرة تقديم جزء ثان، وكنت أرفضها بشدة، وبعد كتابة 17 حلقة من الجزء الجديد، اكتشفت أن العمل سيكون ضعيفاً لذا لم أتحمس للموضوع".