الفنانة أحلام تتوقف عن الغناء وتوجه نصيحة للنساء (فيديو)

وقالت أحلام: "ما أحد فيكم يبل الدمع منديله إذا زعلتوا، اركبوا الطيارة وسافروا واستانسوا وشوبينق وعيشوا الحياة تعبنا واحنا نراضي".وأثارت نصيحتها تفاعلاً واسعاً بين المتابعين؛ إذ أيدها بعضهم، في حين انتقد آخرون كلامها، معتبرين أنه لا يعكس واقع الكثير من الفتيات اللواتي لا يملكن القدرة المالية على السفر والترف.