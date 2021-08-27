نائب: قمة بغداد خطوة مهمة لتحريك المياه الراكدة في المنطقة

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، ان "قمة بغداد لدول جوار العراق، تأتي في وضع صعب واستثنائي تعيشه المنطقة والعالم عموما والعراق خصوصا من خلال التوجه الى حل المشاكل وتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة الصراع والابتعاد عن التصادم"، مبينا ان "الحكومة أكملت جميع الاستعدادات لملتقى وقمة بغداد لدول الجوار بحضور عدد من الدول والأقطاب المهمة في العالمين العربي والعالمي".واضاف التميمي، ان "العراق يحاول الاستفادة من علاقاته المتميزة خارجيا، للبحث عن نقاط التقاء بين الفرقاء في العالم والمنطقة، وصولا الى معالجة اغلب المشاكل من خلال وضع خارطة طريق متفق عليها لحل تلك الخلافات وفقا للمصالح المشتركة لجميع الدول"، لافتا إلى ان "موقع العراق الجغرافي يجعله محط استقطاب واهتمام دولي يخدمه في لعب ورقة التقارب وتخفيف الأزمات وحدة التوتر بين الدول الجارة خصوصا ايران والسعودية".واكد ان "القمة هي بداية لتحريك المياه الراكدة بين الدول المتخاصمة في المنطقة، حيث ان تلك الخطوة لن تكون الاخيرة، بل سيتبعها خطوات اخرى وجلسات حوار جديدة لتثبيت دعائم الاستقرار ومعالجة الملفات المهمة والحساسة في المنطقة".