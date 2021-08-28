الكاظمي يلتقي ماكرون في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي التقى الرئيس الفرنسي السيد ايمانويل ماكرون في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد".

ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منتصف ليل الجمعة - السبت إلى العاصمة بغداد، وذلك للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الاوسط بأكمله.