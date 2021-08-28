امير قطر يغادر بلاده متوجها الى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، الدوحة متوجهاً إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.