رئيس الوزراء الكويتي يتوجه الى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد

غادر رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، اليوم السبت، بلاده متوجها الى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقالت وكالة الانباء الكويتية ان "الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، غادر البلاد اليوم متجها إلى جمهورية العراق الشقيق لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المقرر عقده في العاصمة العراقية.

ويرافق الصباح، وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد أحمد العوضي وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وفقا للوكالة

ويشارك رئيس الوزراء الكويتي في المؤتمر ممثلا لامير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح، على رأس وفد رفيع المستوى.