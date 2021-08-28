رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل نظيره الفرنسي في قصر بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي، لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "برهم صالح، استقبل نظيره الفرنسي في قصر بغداد".