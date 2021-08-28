محمد بن راشد يتوجه الى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد

غادر نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم السبت، بلاده متوجهاً الى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد.

وقالت وكالة أنباء الامارات ان " نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غادر صباح اليوم، بلاده متوجهاً الى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد".

واضافت ان " بن راشد يرافقه وفد رفيع المستوى يضم: الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومحمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وخليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس مجلس الوزراء، وكاظم سالم عيسى القطام، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق.

ومن المنتظر مشاركة ملوك ورؤساء وشخصيات سياسية رفيعة المستوى في المؤتمر.

وبحسب اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد فإن الدول المشاركة هي الأردن وتركيا وإيران والسعودية ومصر والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.