ماكرون: اجراء الانتخابات في موعدها سيكون نصرا للدولة العراقية

وقال ماكرون في كلمته خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتابعتها السومرية نيوز، "نحن هنا من اجل سيادة العراق وتنميته ورخاء شعبه"، مؤكدا أن "العراق يعود للامساك بمصيره".وأضاف، أن "فرنسا ستبقى الى جانب العراق في مكافحة الارهاب".وبين ماكرون، أن "اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها سيكون نصرا للدولة العراقية"، مشيرا الى، ان " الاتحاد الاوربي سيرسل مراقبين لانتخابات تشرين".وتابع الرئيس الفرنسي، "سنساعد العراق في مجالات البنى التحتية والتدريب والصحة والطاقة"، لافتا الى ان "العراق يجب ان يلعب دوره كاملا في المنطقة والعالم".واشار الى، أن "المنطقة بحاجة الى تنسيق جهودها والعمل معا ضد الارهاب".ولفت ماكرون الى، ان "الشعب العراقي عانى الكثير".واردف، "احيي رؤساء الدول والحكومات بمشاركتهم في مؤتمر".