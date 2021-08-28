العاهل الاردني: امن واستقرار العراق يعني امننا واستقرارنا جميعا

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، ان عقد مؤتمر بغداد دليل على دور العراق المركزي في بناء الجسور وتعزيز الحوار، فيما بين ان العراق يعمل منذ أعوام بجد لترسيخ دولة الدستور والقانون.

وقال الملك عبد الله الثاني في كلمته خلال أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة تابعتها السومرية نيوز، "سعيدون بتواجدنا في مؤتمر بغداد"، مضيفا، "اجتماعنا في المؤتمر دليل على دور العراق المركزي". وبين ان "العراق يعمل منذ أعوام بجد لترسيخ دولة الدستور والقانون"، لافتا الى ان "أمن واستقرار العراق من أمننا واستقرارنا جميعا". وأكمل، "العراق القوي يشكل ركيزة للتعاون الاقليمي"، موضحا، "لا بد من فتح الأبواب أمام تحقيق التكامل الاقتصادي".

