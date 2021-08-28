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وزير الخارجية لـ"السومرية": جمع الاضداد في المنطقة يخدم العراق
قمة بغداد
2021-08-28 | 10:25
1,224 مشاهدة
وزير الخارجية لـ"السومرية": بعض الصراعات السياسية الداخلية لها ابعاد اقليمية
يتبع..
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