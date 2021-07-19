حقوق الانسان تدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية في العراق

وقال الغراوي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوضع المتفاقم للاصابات بجائحة كورونا ينذر بكارثة صحية كبيرة"، مبيناً أن "عدم التزام المواطن بمتطلبات الوقاية وضعف الوعي الصحي لدى المواطن واصراره على عدم اخذ اللقاح فاقم هذه الحالة".وأضاف، "ندعو رئيس الوزراء الى اعلان حالة الطوارئ الصحية والبدء بحملة شاملة لتوزيع اللقاح على المواطنين، والقيام بحملات لتوزيعه على موظفي الدولة كافة واصدار جواز صحي للتلقيح يكون بمثابة وثيقة لكل مواطن واطلاق حملة اعلامية مكثفة لحث المواطنين على اخذ اللقاح للحفاظ على حياتهم وابعاد الخطر المحدق بهم".وفي أعلى حصيلة إصابات، أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن "كوادرها سجلت 9883 إصابة جديدة، مقابل تماثل 8278 حالة جديدة للشفاء، و 63 حالة وفاة بالفيروس".و قال المتحدث باسم الصحة سيف البدر، إن "الموقف الوبائي اليوم غير مسبوق وينذر بتداعيات خطيرة اذا استمر عدم الاكتراث وعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية".