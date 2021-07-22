الصحة تقدم ثلاث توصيات للسيطرة على "سلالة دلتا"

وقال مدير قسم تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "السلاح الوحيد عند دول العالم وشعوبها للسيطرة على انتشار وباء كورونا وخاصة سلالة دلتا، هي ثلاث توصيات رئيسة: الأولى، أخذ اللقاح الذي اصبح سلاحاً فعالاً بالسيطرة على المرض في كثير من دول العالم التي عادت الى وضعها الطبيعي، والثانية هي ارتداء الكمامة، اما الثالثة الالتزام بالتباعد الاجتماعي".وأضاف أن "هذه الوصايا الثلاث كفيلة بحد ذاتها بالسيطرة على انتشار سلالة دلتا او حتى السلالات القادمة في العراق او كل الامراض الانتقالية والفايروسية والبكتيرية"، داعيا المواطنين الى "الالتزام بذلك للسيطرة على السلالة الداخلة الى العراق".وأكد العبيدي أن "سبب زيادة عدد الاصابات والوفيات هو اما رفض هذه الامور الثلاثة او عدم الاهتمام او التأخر بمراجعة المؤسسة الصحية"، مشددا على "ضرورة مراجعة المؤسسة الصحية اذا تم الشعور بامراض بسيطة كالحمى او غيرها".