الصحة توجه نداءً عاجلاً للعراقيين و "الجيش الأبيض"

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "العقابي وخلال زيارة ميدانية لمستشفى دار السلام المخصص للعناية بالمصابين بفيروس كورونا في بغداد، وجه نداءً لابناء شعبنا العراقي بين فيه خطورة الموقف الوبائي في البلد بعد الزيادة الكبيرة في اعداد الإصابات واكتظاظ المستشفيات بالمرضى، مؤكدا ان السلالة الجديدة اكثر انتشارا بين الشباب والاطفال".ودعا، المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد البدني وتعقيم اليدين وضروة اخذ اللقاحات المتوفرة والمنتشرة في المنافذ التلقيحية في بغداد والمحافظات والمفتوحة طيلة ايام العطل والاعياد والمناسبات وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على صحتهم سلامتهم ولأجل عودة الحياة الى طبيعتها".وأكد على "توفير كل المستلزمات الطبية والصحية لاستقبال الحالات الطارئة خلال ايام الدوام والعطل وعيد الاضحى المبارك لتقديم افضل الخدمات وعلى مدار الساعة"، مشيدا بجهود الجيش الأبيض وهم يتصدون للجائحة.