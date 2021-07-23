المجمع الفقهي يصدر فتوى تخص لقاح كورونا

اصدر المجمع الفقهي العراقي، الجمعة، فتوى تخص اخذ اللقاح المضاد ضد فايروس كورونا.



وافتى المجمع الفقهي بحسب وثيقة نصها ادناه، بمشروعية اخذ لقاح كورونا وحرم تداول الاخبار الكاذبة بالوباء واللقاح.