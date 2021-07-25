صحة الكرخ تنفي تسجيل 150 ألف إصابة بالسلالة الثالثة من فيروس كورونا "دلتا"

نفى مدير عام دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد جاسب الحجامي، اليوم الأحد، تسجيل 150 ألف إصابة بالسلالة الثالثة من فيروس كورونا "دلتا".

وقال الحجامي في توضيح تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تفاجأت قبل قليل بالخبر المنشور وعليه أود أن أشير إلى أن ماورد فيه من معلومات غير دقيق".

وأضاف، "لا علم لنا إذا كانت السلالة دلتا موجودة أم لا، و الرقم المذكور (150) ألف إصابة خلال شهر أيضًا غير صحيح"، داعياً إلى توخي "الدقة في كل ما ينشر".

وجاء توضيح الحجامي رداً على تصريح أدلى به مدير إعلام دائرة الصحة في الكرخ زياد حاز للصحيفة الرسمية وتناقلته وسائل اعلام محلية.

وقال حازم، إنّ 15 ألف حالة إصابة بالسلالة الثالثة "المتحور دلتا" قد سجلت خلال أقل من شهر واحد.