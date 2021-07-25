خلية الازمة النيابية تعقد اجتماعا على خلفية الإرتفاع غير المسبوق باصابات ووفيات كورونا

وذكر بيان ورد للسومرية نيوز من المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، ان "خلية الازمة النيابية برئاسة حسن كريم الكعبي وكامل اعضائها ستعقد يوم غد الإثنين - الساعة ١١ صباحا اجتماعا في مبنى المجلس، وبحضور عدد من المسؤولين في وزارة الصحة، بسبب الإرتفاع غير المسبوق في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد".واضاف ان "الاجتماع يأتي للوقوف على تداعيات مؤشر ارتفاع نسبة الاصابات والوفيات بهذا الوباء، وضرورة تقديم الدعم الفوري والمساعدة اللازمة والممكنة لابطال الجيش الابيض في جميع مؤسساتنا الصحية، فضلا عن توعية المواطنين في الالتزام بالارشادات الوقائية و الاسراع في التوجه الى مراكز اللقاحات لضمان عدم الاصابة بالفيروس".