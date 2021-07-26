على رأسها دهوك.. محافظات كردستان تسجل اصابات غير مسبوقة بفيروس كورونا

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده في دهوك تابعته السومرية نيوز، إن "المختبرات سجلت 3559 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات".وأشار إلى أن "دهوك تصدرت الحصيلة الثقيلة بـ1564 إصابة"، لافتاً إلى أن "الوضع الوبائي في المحافظة بات خطيراً للغاية".واكد البرزنجي إن "الحصيلة الجديدة تقود الإقليم من المؤشر البرتقالي الغامق إلى الأحمر"، مبيناً أن "13 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووصل وزير صحة اقليم كردستان في وقت سابق من اليوم إلى دهوك للإشراف على تخصيص مستشفى آخر خاص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.