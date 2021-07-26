الكشف عن اهم مخرجات اجتماع خلية الازمة النيابية

وقال الموسوي في حديث لنشرة اخبار السومرية، انه "تم هذا اليوم عقد الاجتماع الاول للخلية بعد بدء الموجة الثالثة من الجائحة"، مبيناً أن "الاجتماع حضره عدد من ممثلي وزارة الصحة في مختلف القطاعات و ناقش عدة مواضيع، ابرزها زيادة عدد الجرعات الواردة للبلاد ومراكز اعطاء اللقاحات وزيادة اعداد اسرة الانعاش الرئوي".وأشار إلى "عدم التزام المواطنين بالتعليمات التي تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي اكدت على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التجمعات البشرية الكبيرة"، لافتا الى ان "بعض الجهات الحكومية لم تلتزم بتلك الإجراءات ومنها وزارة الشباب والرياضة التي اجرت مباراة جماهيرية بكرة القدم حضرها اكثر من 40 الف متفرج، وبعض المدن المائية التي يرتادها اعداد كبيرة من الناس".واكد الموسوي انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية مع وزارة الشباب والرياضة من اجل معرفة المقصرين ومحاسبتهم".واوضح عضو خلية الازمة، ان "هناك تزايد واضح في عدد متلقي اللقاح خلال الفترة الماضية"، مبينا انه "سيتم افتتاح جميع المراكز الصحية في بغداد والمحافظات كمراكز لاعطاء اللقاحات".وتابع الموسوي، انه "تم طرح موضوع الاعتداء على الكوادر الطبية والمؤسسات الصحية والمستشفيات ومناقشة الحلول اللازمة لهذه الظاهرة، مؤكدا انه تم اصدار توصية من خلية الازمة الى وزارة الداخلية و حمايات المستشفيات بزيادة الجهد من اجل توفير الحماية للمؤسسات الصحية وكوادرها لمنع إرباك العمل داخلها".