صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، عن اعداد الاصابات بفايروس كورونا في جانب الكرخ.



وادناه الاصابات بحسب بيان لصحة الكرخ:

ابو غريب --------------11

الاسكان --------------32

الاعلام ----------------32

البياع --------------45

التاجي --------------29

التاجيات --------------19

التراث --------------19

الحارثية --------------17

الحرية --------------64

الخطيب --------------23

الدورة --------------88

الدولعي --------------18

الرحمانية --------------25

السيدية --------------29

الشالجية --------------24

الشرطة الخامسة --------16

الشرطة الرابعة----------22

الشعلة --------------56

الصالحية --------------23

الطارمية --------------48

الطوبجي --------------38

العامرية --------------38

العطيفية --------------25

العلاوي --------------26

الغزالية --------------45

القادسية --------------25

الكاظمية --------------25

اللطيفية --------------23

المحمودية --------------69

المعالف --------------19

المكاسب --------------24

المنصور --------------48

المواصلات --------------26

الوشاش --------------21

اليرموك --------------47

اليوسفية --------------19

جكوك --------------25

حي الجامعة --------------42

حي الجهاد --------------46

حي الخضراء --------------30

حي العامل --------------43

حي العدل --------------33

حي الفرات --------------22

سويب --------------22

شارع حيفا --------------29

شاطئ التاجي --------------18

كرادة مريم --------------11

ناحية الرشيد --------------18

جانب الرصافة ------------20

محافظة البصرة ------------2

محافظة الديوانية -----------2

محافظة المثنى -------------1

محافظة ذي قار ------------1

محافظة بابل --------------1

محافظة كربلاء ------------2

محافظة واسط --------------1



المجموع ( 1565) ابو دشير --------------38ابو غريب --------------11الاسكان --------------32الاعلام ----------------32البياع --------------45التاجي --------------29التاجيات --------------19التراث --------------19الحارثية --------------17الحرية --------------64الخطيب --------------23الدورة --------------88الدولعي --------------18الرحمانية --------------25السيدية --------------29الشالجية --------------24الشرطة الخامسة --------16الشرطة الرابعة----------22الشعلة --------------56الصالحية --------------23الطارمية --------------48الطوبجي --------------38العامرية --------------38العطيفية --------------25العلاوي --------------26الغزالية --------------45القادسية --------------25الكاظمية --------------25اللطيفية --------------23المحمودية --------------69المعالف --------------19المكاسب --------------24المنصور --------------48المواصلات --------------26الوشاش --------------21اليرموك --------------47اليوسفية --------------19جكوك --------------25حي الجامعة --------------42حي الجهاد --------------46حي الخضراء --------------30حي العامل --------------43حي العدل --------------33حي الفرات --------------22سويب --------------22شارع حيفا --------------29شاطئ التاجي --------------18كرادة مريم --------------11ناحية الرشيد --------------18جانب الرصافة ------------20محافظة البصرة ------------2محافظة الديوانية -----------2محافظة المثنى -------------1محافظة ذي قار ------------1محافظة بابل --------------1محافظة كربلاء ------------2محافظة واسط --------------1المجموع ( 1565)