طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا بعد أيام من انطلاق الأولمبياد

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الانتخابات البرلمانية المبكرة
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
الانتخابات البرلمانية المبكرة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
البيان الختامي المشترك لجولة الحوار العراقي الاميركي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا بعد أيام من انطلاق الأولمبياد

كورونا اليوم

2021-07-27 | 05:33
طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا بعد أيام من انطلاق الأولمبياد
1,187 مشاهدة

سجلت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، 2848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة العام الماضي.

وتزيد هذه الحصيلة 1419 إصابة عما تم تسجيله أمس الاثنين. وكانت أعلى حصيلة إصابات سجلتها المدينة قبل ذلك في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما تم الإبلاغ عن 2520 إصابة، بحسب صحيفة "japan today".

ومن بين حصيلة الإصابات الجديدة، يمثل الأشخاص في العشرينات من العمر (951 حالة)، والثلاثينيات (610) والأربعين (466) في حين أن 372 حالة تقل أعمارهم عن 19 عاما.

وقال مسؤولو الصحة، إن عدد المصابين في المستشفيات الذين يعانون من أعراض حادة في طوكيو بلغ 82، بزيادة أربعة عن يوم أمس الاثنين.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في العاصمة اليابانية منذ انتشار الوباء أكثر من 200 ألف حالة.

وانطلقت الجمعة الماضية في طوكيو دورة الألعاب الأولمبية، التي تجرى بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس/آب المقبل، بعد أن تم تأجيلها العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.

وأمس الأول (الأحد)، أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المتعلقة بالبطولة 132 حالة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 

كورونا اليوم

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:02 | 2021-07-27 11:02
10:48 | 2021-07-27 10:48
10:32 | 2021-07-27 10:32
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
خلية الازمة تصدر توصيات خاصة لمواجهة تفشي كورونا
20.24%
08:07 | 2021-07-26
خلية الازمة تصدر توصيات خاصة لمواجهة تفشي كورونا
08:07 | 2021-07-26
ميت يستفيق اثناء صلاة الجنازة! (فيديو)
18.86%
02:42 | 2021-07-27
ميت يستفيق اثناء صلاة الجنازة! (فيديو)
02:42 | 2021-07-27
انخفاض ملحوظ باسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية
16.95%
03:29 | 2021-07-26
انخفاض ملحوظ باسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية
03:29 | 2021-07-26
شهد الشمري تستقبل مولودتها الأولى.. وزوجها يعرض لحظات ولادتها
15.5%
09:55 | 2021-07-26
شهد الشمري تستقبل مولودتها الأولى.. وزوجها يعرض لحظات ولادتها
09:55 | 2021-07-26
الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة
15.32%
08:43 | 2021-07-26
الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة
08:43 | 2021-07-26
الصحة تسجل أعلى حصيلة وبائية منذ تفشي كورونا
13.13%
09:01 | 2021-07-27
الصحة تسجل أعلى حصيلة وبائية منذ تفشي كورونا
09:01 | 2021-07-27
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
الانتخابات البرلمانية المبكرة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.