صحة النجف تعلن موقفها الوبائي اليومي

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الثلاثاء، موقفها الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة، في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اجراء 1379 فحصا مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR"، مبينة ان "الاصابات الجديدة بلغت 253، مقابل 408 حالة شفاء، فيما تم تسجيل وفيتان فقط".

وأوضحت أنه "من بين الاصابات (8) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 76782

مجموع حالات الشفاء : 69959

مجموع الوفيات : 609

مجموع الحالات تحت العلاج : 6214

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4669