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كورونا حول العالم.. الموجة الرابعة تنتشر وطفرة جديدة بالإصابات

كورونا اليوم

2021-07-28 | 11:36
كورونا حول العالم.. الموجة الرابعة تنتشر وطفرة جديدة بالإصابات
1,151 مشاهدة

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات إلى 195 مليوناً و991 ألفاً و320 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و193 ألفا و155 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 177 مليونا و678 ألفا و249 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقالت كوريا الجنوبية إنها سجلت 1896 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، في أعلى زيادة يومية على الإطلاق في الإصابات، بينما تكافح الدولة لاحتواء موجة رابعة من التفشي تؤججها السلالة دلتا شديدة العدوى.

وتجاوز هذا العدد الرقم القياسي المسجل يوم 22 تموز الجاري، مع اتساع نطاق العدوى خارج العاصمة سول والمناطق المجاورة لها، حيث فرضت السلطات أشد إجراءات التباعد الاجتماعي.

وبدأ، الثلاثاء، تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي مشددة في معظم أنحاء البلاد ولمدة أسبوعين، وذلك بهدف كبح انتشار الفيروس خلال ذروة موسم العطلات الصيفية في البلاد.

ومددت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية العزل العام المفروض بمدينة سيدني عاصمة الولاية لمكافحة انتشار مرض كوفيد-19، شهرا آخر بعدما أخفقت القيود المفروضة منذ أسابيع في احتواء تفشي السلالة دلتا شديدة العدوى.

وكان من المقرر انتهاء إجراءات العزل العام يوم الجمعة، لكن رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان قالت للصحفيين في سيدني إنه جرى تمديد القيود حتى 28 من آب المقبل.

وسجلت نيو ساوث ويلز 177 إصابة محلية جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 172 في اليوم السابق.

وقال التلفزيون الصيني نقلا عن اللجنة الوطنية للصحة إن الصين سجلت 86 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 55 من الإصابات الجديدة محلية، ارتفاعا من 31 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92762 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وسجلت تايلاند زيادة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت 16533 ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 543361.

كما سجلت 133 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4397.
 
وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 41411 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فضلا عن 1333 وفاة بكوفيد-19.

وسجلت البرازيل أكثر من 19.7 مليون إصابة بالفيروس إجمالا منذ بدء الجائحة، بينما أظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوفيات الرسمية الإجمالي إلى 551835.

وقالت الحكومة الهندية، إن البلاد سجلت 43654 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن إجمالي عدد الإصابات في الهند بلغ 31.48 مليون، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وفقا لإحصاء لرويترز.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 640 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الوفيات 422022.
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