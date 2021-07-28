لقاح كورونا.. حوافز مالية مقابل التطعيم في هذه المدينة

وقال دي بلاسيو إنه اعتبارا من يوم الجمعة سيحصل السكان الذين يحصلون على أول جرعة لقاح في موقع تطعيم تديره المدينة على حافز بقيمة 100 دولار، معتبرا أن "الـ100 دولار سيكون لها تأثير كبير لا سيما في عالم يتم فيه تحديد الكثير من الأشياء من خلال ما إذا كنت قد تلقيت التطعيم أم لا".وأعلن دي بلاسيو إنه تم إعطاء 9902097 جرعة لقاح.وقد تلقى 59 بالمائة من سكان المدينة جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، بينما تم تلقيح 54 بالمائة بالكامل، وفقا لبيانات رسمية.