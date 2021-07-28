أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في تركيا

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22291، مقابل 19761 الثلاثاء،، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5.66 مليون حالة.وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا حيث هبط إلى 4418 يوم 4 يوليو.ولكن شهدت البلاد منذ ذلك الحين ارتفاعا جديدا لهذا المؤشر فيما تعتبر حصيلة الأربعاء أكبر مستوى للإصابات الجديدة بالفيروس في تركيا منذ 6 مايو، حينما بلغ هذا العدد 22388.وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 76 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 51 الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 51124 شخصا.كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 4197 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5.438 مليون شخصا.وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.وخففت السلطات التركية القيود العامة المفروضة بسبب انتشار الفيروس بما في ذلك نظام حظر التجول وعودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارا من 1 يوليو.