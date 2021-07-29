بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 196 مليونا وما يقارب من 713 ألف اصابة، تعافى منهم 178 مليونا ونحو 125 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 659 ألف و109 إصابات جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,135 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,824 وفاة)، والبرازيل (1,366 وفاة)، وروسيا (798 وفاة)، والهند (641 وفاة)، وجنوب أفريقيا (520 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (84,534 إصابة)، والبرازيل (48,443 إصابة)، واندونيسيا (47,791 إصابة)، والهند (43,211 إصابة)، وإيران (33,817 إصابة).